DZ Bank Reiterates Buy Rating for Wacker Chemie (OTCMKTS:WKCMF)

DZ Bank reissued their buy rating on shares of Wacker Chemie (OTCMKTS:WKCMF) in a research report released on Thursday morning, AnalystRatings.com reports.

“FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) – Die DZ Bank hat den fairen Wert fur Wacker Chemie vor Zahlen zum ersten Quartal von 46 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf Kaufen” belassen. Analyst Peter Spengler erwartete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nun zwar wegen der Coronavirus-Pandemie einen starkeren Ruckgang des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) fur das Jahr 2020 als zuvor. Allerdings seien die Bewertungs-Multiplikatoren und vor allem die Marktbewertung der von dem Spezialchemiekonzern gehaltenen Beteiligung an dem Waferhersteller Siltronic zuletzt gestiegen, beide Faktoren uberkompensierten die niedrigeren Gewinnschatzungen deutlich./la/he

Veroffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 16:37 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2020 / 17:00 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von ยง 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.”,” the firm’s analyst wrote.

Other analysts have also issued reports about the company. Morgan Stanley reissued an equal weight rating on shares of Wacker Chemie in a report on Wednesday, April 8th. Warburg Research lowered Wacker Chemie to a hold rating in a research note on Thursday, March 19th. Societe Generale upgraded Wacker Chemie from a hold rating to a buy rating in a research report on Thursday, January 30th. Kepler Capital Markets reiterated a sell rating on shares of Wacker Chemie in a research report on Thursday, March 12th. Finally, JPMorgan Chase & Co. reiterated a neutral rating on shares of Wacker Chemie in a research report on Tuesday, March 24th. One equities research analyst has rated the stock with a sell rating, three have issued a hold rating and three have assigned a buy rating to the company. The company presently has a consensus rating of Hold.

Shares of WKCMF remained flat at $$54.77 during trading hours on Thursday. Wacker Chemie has a fifty-two week low of $34.00 and a fifty-two week high of $85.05. The company has a 50-day simple moving average of $55.28 and a 200 day simple moving average of $67.10.

About Wacker Chemie

Wacker Chemie AG provides chemical products worldwide. It operates through four divisions: Wacker Silicones, Wacker Polymers, Wacker Biosolutions, and Wacker Polysilicon. The Wacker Silicones division offers silanes, silicones, silicone fluids, emulsions, elastomers, sealants and resins, and pyrogenic silicas for use in construction, paint and coating, chemical, cosmetic, textile and leather, paper and film coating, fabric coating, electrical and electronic engineering, insulation technology, mechanical engineering and metal processing, medical technology, automotive, communications technology, office equipment, household appliance, plastics and rubber processing, and mold making applications.

