Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (FRA:MUV2) Given a €325.00 Price Target by JPMorgan Chase & Co. Analysts

JPMorgan Chase & Co. set a €325.00 ($331.63) price target on Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (FRA:MUV2 – Get Rating) in a research note released on Thursday, Borsen Zeitung reports.

MUV2 has been the topic of a number of other research reports. Barclays set a €278.00 ($283.67) price target on Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München in a research report on Thursday. Deutsche Bank Aktiengesellschaft set a €260.00 ($265.31) price target on Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München in a research report on Wednesday, August 10th. UBS Group set a €265.00 ($270.41) price target on Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München in a research report on Monday. Jefferies Financial Group set a €305.00 ($311.22) price target on Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München in a research report on Tuesday, August 9th. Finally, Royal Bank of Canada set a €243.00 ($247.96) price objective on Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München in a research report on Thursday.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München Stock Performance

MUV2 stock traded up €2.50 ($2.55) during midday trading on Thursday, reaching €242.50 ($247.45). The company’s stock had a trading volume of 386,015 shares. The stock has a fifty day simple moving average of €244.31 and a two-hundred day simple moving average of €232.99. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München has a 1 year low of €166.59 ($169.99) and a 1 year high of €198.95 ($203.01).

About Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München engages in the insurance and reinsurance businesses worldwide. The company operates through five segments: Life and Health Reinsurance; Property-Casualty Reinsurance; ERGO Life and Health Germany; ERGO Property-Casualty Germany; and ERGO International.

