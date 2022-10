Deutsche Bank Aktiengesellschaft Reiterates €255.00 Price Target for Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (FRA:MUV2)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (FRA:MUV2 – Get Rating) has been given a €255.00 ($260.20) price target by analysts at Deutsche Bank Aktiengesellschaft in a report issued on Monday, Borsen Zeitung reports. Deutsche Bank Aktiengesellschaft’s price target would indicate a potential downside of 1.47% from the company’s current price.

Other equities research analysts also recently issued reports about the company. Berenberg Bank set a €324.00 ($330.61) price target on Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München in a report on Wednesday, September 14th. Jefferies Financial Group set a €305.00 ($311.22) price target on Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München in a research report on Tuesday, August 9th. Credit Suisse Group set a €246.00 ($251.02) price target on Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München in a research report on Friday. UBS Group set a €265.00 ($270.41) price objective on Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München in a research report on Monday, October 10th. Finally, JPMorgan Chase & Co. set a €325.00 ($331.63) price target on Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München in a report on Friday.

Shares of MUV2 stock traded up €9.20 ($9.39) during trading hours on Monday, reaching €258.80 ($264.08). 1,084,976 shares of the stock were exchanged. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München has a 12-month low of €166.59 ($169.99) and a 12-month high of €198.95 ($203.01). The business’s fifty day moving average is €246.39 and its two-hundred day moving average is €233.10.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München engages in the insurance and reinsurance businesses worldwide. The company operates through five segments: Life and Health Reinsurance; Property-Casualty Reinsurance; ERGO Life and Health Germany; ERGO Property-Casualty Germany; and ERGO International.

